17 oct 2019

Tamara Falcó continúa sorprendiéndonos con sus artes culinarias (¿y un posible tonteo con Jordi Cruz?) en Masterchef Celebrity, mientras nos deja en Instagram looks muy fáciles de copiar y que, además, son pura inspiración para vestir nuestro armario de temporada. El los jeans más cómodos y el vestido más bonito de Mango, los pantalones de H&M que nadie creerá que son 'low cost, un traje de rebajas que es una joya... y ahora el jersey más versátil para el otoño-invierno.

Es verdad que en esta ocasión Tamara Falcó no ha apostado por el 'low cost' y ha elegido como protagonista de su look una prenda de Sportmax que ronda los 250 euros, pero lo cierto es que este jersey de cuello cisne es tan ideal, que no nos hemos podido resistir a él.





En azul noche con finísimas rayas en contraste, hay mil y una versiones de este jersey de canalé en las firmas 'low cost', y se convertirá en un básico que querrás ponerte con todo: con vaqueros, con un traje sastre, con tus faldas midi favoritas o, como hace Tamara Falcó, con unos pantalones de inspiración masculina a juego de Mango.