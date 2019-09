18 sep 2019

Tenemos que reconocer que Tamara Falcó se ha convertido en nuestro gran descubrimiento 'fashionista' del año. Lejos de la imagen habitual de las influencers más cotizadas en las redes sociales, pero también del armario lleno de marcas exclusivas e inaccesibles que le presuponíamos, la concursante de 'Masterchef Celebrity' se ha descubierto como una amante del 'low cost' (no hay más que ver sus looks de H&M y Zara o este traje de rebajas) y una auténtica 'coolhunter' al poner bajo nuestro radar sartorial firmas tan inspiradoras como la suya propia o Michonet, su última apuesta para un look perfecto.

Tamara Falcó ha elegido en este caso un vestido camisero de largo midi en viscosa blanca con original bordado a modo de estampado 'arty' multicolor, con manga globo. Se trata de un diseño exclusivo de la firma Michonet que cuesta 199 euros y que aún está disponible en todas las tallas (de la XS a la L), aunque desde la firma aseguran que este ha sido el modelo estrella de la temporada, así que no nos extrañaría que el 'efecto influencer' lo agotara antes de que empiece el otoño...

En este caso, Tamara Falcó ha lucido su vestido camisero de entretiempo sin más complemento, cediéndole todo el protagonismo a la prenda. Sin embargo, nos parece ideal con unas bailarinas para ir a la oficina, con un taconazo en alguno de los colores de su estampado para una cita especial (¡incluso con pamelón para una boda de día!) y, por si fuera poco, se puede usar como abrigo sobre prendas básicas como unos vaqueros y una camiseta.