17 oct 2019

Sus colecciones, cada vez más aplaudidas, defienden abiertamente el espíritu práctico que es bandera de su trabajo como diseñadora. Victoria Beckham no celebra la moda en su versión más soñadora, vanguardista o artística, pero eso no quiere decir que no sepa sorprendernos con decisiones de estilo que hacen más mella en nosotras que algunas indumentarias bellísimas pero imposibles que podemos observar en París, Londres o Milán. Su talento es incontestable: ¿cómo es posible que siga innovando partiendo de piezas tan convencionales como una falda midi y un jersey? Respuesta: gracias a su uso del color. Beckham es una especialista en combinaciones imposibles que, sin embargo, funcionan. Como esta.

Falda satinada de H&M en el mismo tono que la que lleva Victoria Beckham. pinit H&M

La diseñadora y ex Spice Girl acudió a un programa en la televisión británica con un look que nos ha cautivado por completo: combina una falda línea A roja con un jersey lila. Shock absoluto. Por supuesto se trata de prendas de su colección, inalcanzables para la mayoría de nosotras. Por suerte, son tan básicas que podemos encontrarlas en el low cost y clonar, dentro de nuestras posibilidades todo su estilismo.

Jersey corto de Zara muy similar al que lleva Victoria Beckham. pinit ZARA

La pieza clave es la falda, de un rojo vivísimo (el color favorito de Victoria Beckham) y que H&M aún tiene en tienda y en todas las tallas (hasta la 50) por 24,99 euros. Se trata de un diseño en satén suave con talle alto, elástico en la cintura y vuelo en el bajo. Importante: van sin forrar.

una segunda versión de punto más fino del jersey llila de Victoria Beckham. pinit ZARA

Para encontrar el jersey lila nos hemos ido a Zara, donde aún tienen disponibles dos diseños que encajaría perfectamente. Uno lleva el cuello perkins y la manga abullonada (25,95 euros) y el segundo, más fino, añade un escote de pico (12,95 euros). Solo resta añadir una camisa blanca (si tiene algún estampado en rojo, genial) y sustituir la espectacular bota escotada de Victoria Beckham por zapato y medias rojas. Más fácil, imposible.