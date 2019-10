18 oct 2019

Si tienes debilidad por el color rosa, hasta el punto de descartar el riguroso negro que tanto triunfa en Nochevieja, este vestido de Cristina Pedroche te va a interesar. Tiene todo lo que le pedimos a un look de fiesta: un tejido impactante, un diseño sofisticado y sexy y una silueta lo suficientemente cómoda como para dejarnos bailar hasta las tantas de la mañana. No le quitamos ojo al perfil de Instagram de Cristina Pedroche: tenemos comprobadísimo que el rosa es una de sus debilidades y no nos queremos perder los looks que nos tiene preparados de aquí a Navidad.

Reproducir Video: Pincha en la foto de Cristina Pedroche para ver un vídeo con sus fotografías más polémicas.

Si has tenido un flechazo con el vestido de Cristina Pedroche, lo tienes facilísimo: aún puedes comprarlo en el website de su firma de cabecera, Capriche. Si lo tienes claro, te recomendamos que te lances a por él sin esperar demasiado: este tipo de vestidos tan espectaculares suelen agotarse en cuestión de horas en cuanto Cristina los luce en televisión. Se llama vestido Cindy y cuesta 74,90 euros. No es, precisamente, barato.

Vestido rosa metalizado en versión súper low cost de Joyshoetique. pinit JOYSHOETIQUE

Existe una opción si vas buscando un vestido rosa metalizado, pero en versión súper low cost. La hemos encontrado en la tienda Joyshoetique, que apuesta por un color dorado rosado bastante bonito pero un diseño micro realmente mínimo. Además, hay que tener en cuenta que estas tiendas online de fabricación súper low cost suelen fotografiar sus prendas para que no se observe la calidad de las mismas, en consonancia con los precios que ofrecen. Este vestido está marcado en tienda a 27 euros.





VER 7 FOTOS La colección más romántica y lujosa ha llegado: H&M Conscious Exclusive

Por muy pequeño que sea nuestro presupuesto, realmente merece la pena plantearse si arriesgar con precios así. Las tiendas más baratas del low cost como H&M triplican esos precios en sus diseños de fiesta, pues es imposible ofrecer una mínima calidad (y no hablemos ya de la ética en la producción de las prendas) a ese coste.

un diseño de fiesta rosa y brillante de Asos y en talla grande. pinit ASOS

En Asos, encontramos un diseño de Flounce London Plus muy aproximado al que lleva Cristina Pedroche, a un precio más accesible (58,99 euros) y disponible a partir de la talla 46 y hasta la 52. Se trata de un diseño rosa y con el favorecedor escote en pico, pero en un tejido metalizado en color rosa claro. Importante prescindir de la falda con vuelo: en las tallas plus, cuando más ajuste la silueta, mejor.