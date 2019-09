20 sep 2019

Compartir en google plus

La Nochevieja se acerca peligrosamente y Cristina Pedroche, aconsejada por su estilista de cabecera Josie, abre la puerta a la experimentación con sus looks de noche. Esta semana acudió a una entrega de premios en la plaza de toros de las Ventas de Madrid con un estilismo curioso cuanto menos. A saber: minivestido negro adornado con hebillas metálicas en todo su frontal y larga cola, reminiscencia 'dark' de los capotes toreros, y altísimas (no les vemos el fin) botas de cuero negro. Se trata de un look sexy de la firma española Malne, capitaneada por los españoles Paloma Álvarez y Juanjo Mánez.

La colección Conscious Exclusive de H&M incluye unas botas casi tan altas como las que lleva Cristina Pedroche. pinit H&M

Los diseñadores han definido a este tipo de mujer como "glamazing girl", un juego de palabras en inglés que reúne glamour y amazona, protagonista de su colección de otoño/invierno, vista en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y dedicada a la icónica cantante y actriz Grace Jones. La verdad: a nosotras nos parece más bien una versión torera de Batwoman.

Reproducir Video: Pincha en la foto para ver el vídeo con las fotos más polémicas de Cristina Pedroche.

Lo que más nos gusta de este estilismo de súper heroína son las botas, altísimas, y en sintonía total con la tendencia de este otoño/invierno. Se trata de un diseño de la firma Miamicci Marquissio, de la española Miriam Pérez Rocamora. Rocamora tiene ya en su tienda online un diseño algo más bajo (hasta medio muslo) en ecopiel negra, con cremallera en el interior, plantilla termoconformada y 12 centímetros de tacón por 159 euros. En la colección H&M Conscious Exclusive tienes otra alternativa, también muy alta, desde el 26 de septiembre. Precio: 149 euros.