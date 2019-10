19 oct 2019

El frío ha llegado para quedarse y ya no tenemos más excusas para no hacer el cambio de armario. Y hay una prenda que se incorpora a nuestro ropero de forma inminente: los jerséis. Los vamos a llevar durante meses así que ha llegado el momento de prestarles la atención que se merecen. Esta temporada vienen con mucho brillo y adorno (lo demuestran los de Zara), o de peluche (como los de Stradivarius). Pero no hay que dejar atrás los básicos de toda la vida. Porque con ellos nunca fallas y son perfectos para esos días en los que no sabes qué ponerte. En Primark son especialistas, precisamente, en esos básicos a buen precio -ya fichamos este vestido de punto que solo cuesta 16 euros-. Tan bueno que ninguno de los jerséis que te proponemos aquí pasa de los 14 euros.

Jersey gris de canalé, de Primark (8 euros). pinit primark

El primero que te proponemos es un verdadero chollo. Cuesta 8 euros y es un básico de canalé en color gris con el cuello ligeramente subido que te va a quedar ideal con una falda midi plisada -como esta que también tienen en Primark- y unos botines o botas altas. Lo tienen en más colores.

Jersey de ochos, con cuello alto en tono crudo, de Primark (14 euros). pinit primark

Nuestra segunda propuesta es un clásico de toda la vida, el jersey de ochos. En este caso con cuello de canalé que no llega a ser vuelto pero sí un poco recogido para los días más fríos. Lo tienen, además de color crudo, en tono teja. Cuesta 14 euros y nuestra apuesta es llevarlo con vaqueros en un look más informal.

Jersey gris de punto fino con botones en las mangas, de Primark (11 euros). pinit Primark

Hay prendas que son comodín y este jersey de punto fino con cuello redondo es, sin duda, una de ellas. Porque es perfecto para todos los días, para tus looks de oficina, combinado con falda o pantalón, incluso con un chaleco. Es un básico pero con estilo: tiene el detalle de los botones dorados en las mangas. Cuesta 11 euros y también lo tienen en negro.

Jersey negro con cuello bebé en blanco, de Primark (14 euros). pinit Primark

El mejor lo hemos dejado para el final. El más especial, porque este jersey negro de lana fina es una especie de dos en uno de jersey y camisa blanca a la vez, gracias a su cuello bebé. Cuesta 14 euros en Primark y ya es uno de nuestros básicos favoritos para estos días de frío.

¿Y tú? ¿Vas a apostar por los básicos para este otoño-invierno?