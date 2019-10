22 oct 2019

Las obsesas de lo vaqueros que, además, usamos tallas plus lo sabemos sobradamente: no es nada fácil encontrar la marca que ha adoptado el patrón que mejor se adapta a tus redondeces. Esto complica mucho la compra online, porque la explicación que nos dan las tiendas suele quedársenos corta, mientras que las fotos están pensadas para favorecer al máximo a las modelos. Por suerte, podemos darte algunas pistas generales que te ayudarán a orientarte en la selva del low cost. Importante: lo principal es que conozcas tu propio cuerpo y decidas si buscas comodidad, favorecer tu silueta o lucir la última tendencia. Si te encantan los vaqueros slouchy que tanto se llevan, ¿de verdad vas a dejar de ponértelos solo porque no te hacen más delgada?

Unos vaqueros básicos que sientan bien a casi todas: los acampanados de Violeta. pinit MANGO

Una de las primeras paradas en nuestra búsqueda de jeans en talla grande tiene que ser Violeta. La firma curvy de Mango suele llevar a estas tallas las tendencias que arrasan en su colección principal, aunque esta temporada aún estamos esperando un poco más de inventiva en este sentido. El diseño de esta tienda que no falla nunca es el clásico acampanado (39,99 euros), uno de los mejores del low cost por lo equilibrada que está la proporción entre la pernera y el bajo. Es ideal para las que tenemos una pierna abundante y no queremos marcar pantorrilla. Una mínima pega: el tiro. Si tienes la cintura estrecha, tendrás que ajustarlo con cinturón.

Fantásticos vaqueros de Asos Desing que resucita la tendencia denim de los años 90. pinit ASOS

No podemos dejar de mencionar la tienda multimarca Asos, donde siempre podemos encontrar vaqueros que nos sorprendan y salir un poco del mundo básico al que nos suele condenar las marcas plus. Estos jeans con lavado ácido verde oscuro son una actualización de la tendencia denim de los 90 fantástica. Son tan bonitos, que poco importa si favorecen realmente a tus curvas o no. En todo caso, hay que tener en cuenta que esa pernera abombada no disminuirá ópticamente tus muslos. Sin embargo, el tiro alto es comodísimo y el largo, perfecto para lucir tobillo, si así lo quieres. Es un diseño de Asos Design Curve (44,99 euros).

Pantalones color berenjena de Asos Design Curve, con la pernera ancha. pinit ASOS

No hemos podido resistirnos a incluir otro vaquero de color en esta selección, esta vez de la firma Asos Design Curve Premium, disponible en Asos (48,99 euros). Estamos en el mismo caso: el corte mom es comodísimo para el día a día, pues ajusta a la cintura a la perfección, pero la pernera amplia no afina la pierna, sino al contrario. Ahora bien: son pura tendenca revival años 90.

Unos jeans a medio camino entre la tendencia y el fondo de armario de Asos. pinit ASOS

De nuevo en Asos encontramos unos vaqueros que están a medio camino entre la tendencia de esta temporada, y el fondo de armario. Son perfectos: al ser negros, compensan la silueta amplia que tanto se lleva pero que puede generar volumen donde queremos disimularlo. Son de un denim además muy suave, con lo que se llevan sin rigideces y cómodamente. Y siguen un patrón mom que nos permite ajustarlos bien a la cintura (cómo agradecemos poder prescindir de los cinturones), Son de la firma Urban Bliss Plus y se venden, por 44,99 euros, en Asos.

Estos vaqueros son inevitables: son probablemente los jeans perfectos para el fondo de armario. Tienen muchas cosas a su favor. La silueta bootcut ayuda muchísimo a afinar la pantorrila, más en este color negro irreprochable. El tiro es lo suficientemente alto como para abrochar en la cintura, moldeando perfectamente las caderas. Además, el tejido con componentes elásticos (Levi’s® Sculpt con 4-Way Stretch) está pensando para alisar el vientre (lleva un panel en esta zona). Es caro, pero la inversión merece la pena porque su durabilidad es alta. Son el modelo 315 Shaping Bootcut Jeans de Levi's y cuestan 99 euros.