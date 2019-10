23 oct 2019

Lección bien aprendida en las campañas y 'look books' de las dos colecciones de Victoria Beckham: cuando no tenemos presupuesto para adquirir prendas extraordinarias, un buen estilismo puede salir en nuestra ayuda. Su catálogo de moda está lleno de prendas exquisitamente clásicas, reinventadas a veces con detalles de diseño que las actualizan, pero casi siempre de fondo de armario: el pantalón sastre, el vestido camisero, el trench, la falda midi... No podemos vestir de Victoria Beckham, pero sí podemos clonar los trucos de estilo a los que recurre cada temporada, con los básicos clásicos que nos suministra el low cost. Parecerán de lujo.

El juego entre intensidades de color, uno de los recursos de estilismo más habituales en los 'look books' de Victoria Beckham. pinit INSTAGRAM

Un primer truco con el color del que tomar nota es el que luce la misma Victoria Beckham con un estilismo deportivo: combinar dos tonos en intensidades contrastadas del mismo color. Por ejemplo, leggings y sudadera verde bosque y zapatillas en flúor. Es ridículo lo chic que resulta un look deportivo de lo más básico. Lo mismo sucede con uno de los outfit de su última colección: el jersey de canalé naranja flúor le da el toque definitivo a un vestido retro de manga corta amarronado de lo más simple.

Un look con tren tonos de azul que funciona a la perfección con las prendas de Victoria Beckham. pinit VICTORIA BECKHAM

El segundo truco alrededor del color de las prendas que nos ha llamado la atención funciona genial para que podamos recurrir a los básicos de nuestro armario con cierta ilusión de actualización. El estilismo no puede ser más sencillo: pantalón sastre, camisa y gabardina. Da igual el color de partida (parece sensato tener en cuenta primeramente el del trench o abrigo), siempre que te mantengas dentro de la gama de la tonalidad que has elegido.





En el estilismo de Victoria Beckham, todo gira en torno a una gabardina clásica, confeccionada en un fantástico tejido azul cian. Atención, porque H&M ha sacado una minicolección precisamente en este color que puede venirle muy bien a tu armario. Como contraste, la camisa y el pantalón lucen dos tonos totalmente distintos del azul: un azul azulón y otro casi eléctrico. El juego de color es fantástico.

Choque de colores inesperado en otro estilismo genial de Victoria Beckham. pinit VICTORIA BECKHAM

Este último truco de color es la auténtica especialidad de los estilismos en la marca de Victoria Beckham: buscar contrastes inesperados entre tonos que difícilmente combinaríamos. Por ejemplo, este mix de americana y jersey granate con pantalones marrones. Una versión más intensa del invernal camel y rojo que sí hemos visto más veces en el low cost. ¿A que quedan estupendos?