Reconozcámoslo: nos cuesta horrores sacar tiempo cada día para componer ese look de oficina impecable que nos sirve de trampolín y no de lastre. A las 8 de la mañana, hasta envidiamos a los hombres que solo tienen que enfundarse en su uniforme laboral con leves variaciones: pantalón, camisa, jersey o chaqueta. Si estás por ahorrar tiempo y esfuerzo, toma nota de este look de Mery Turiel para tu programación semanal: combina dos piezas con el punto justo de tendencia y una esencia cómoda. Además, te damos opciones para que no tengas que subirte obligatoriamente a los taconazos que lleva la influencer: probablemente necesitarás caminar.

La pieza principal de este fastuoso look de oficina de Mery Turiel es este pantalón color verde botella de Zara (29,95 euros), un diseño de pinzas adornado con un cinturón en el mismo tejido y hebilla forrada. Se trata de un pantalón de tiro alto y con pinzas en el delantero que, además, tiene el largo perfecto para lucir tobillo y los zapatos que elijamos. La opción está clara: zapatillas para el autobús o el metro y tacones al entrar en la oficina.

La camisa con un nudo en el frontal que Mery Turiel ha elegido en Zara.

La camisa que ha elegido Mery Turiel, que replica exactamente la manera de llevarla que han ideado los estilistas de Zara, solo tiene de básica el color. Se trata de un diseño amplio (22,95 euros), con el clásico cuello de solapa, el escote en pico y la manga larga. Lleva un detalle de diseño fantástico: un nudo en el delantero. Añade botones para terminar de cerrar el frontal.



Además de los precioso pantalones, la razón por la que el look de Mery Turiel funciona tan bien son los zapatos, unos impresionantes 'stiletto' con un tacón de 10,5 centímetros. Al elegirlos en un intenso color burdeos, consigue un contaste precioso con el verde botella del pantalón. Se trata de un zapato de ante forrado en piel de Más 34, con una planta especial de gel para mayor confort (125 euros). La verdad es que un tacón a esa altura es complicado llevarlo más de ocho horas.

Los distintos tacones que Más 34 ofrece dentro de su catálogo.

Por suerte, Más 34 nos permite elegir sus diseños con distintos tipos de tacones, de manera que se adapten al uso principal que vamos a darles y a nuestro gusto personal. El look de Mery Turiel funcionaría perfectamente con unos comodísimos tacones 'kitten' o incluso con unos cuadrados. Lo importante es respetar el contraste de color.