28 oct 2019

Mery Turiel tiene el poder divino de que todo aquello que comparte desaparece en pocos minutos. Vivimos con el miedo de que la influencer agote esa prenda que tenemos apuntada en nuestra wishlist. Pues bien, a pesar de que ha triunfado con las botas de Pull&Bear de menos de 40 euros y el look lady de Mango, la instagramer no había alcanzado lo que ha conseguido con un top de lentejuelas: que ya haya lista de espera cuando ni si quiera ha salido a la venta.





Entre las últimas publicaciones de Mery Turiel se encuentra una imagen que publicó para realizar una de las tantas colaboraciones que hace casi a diario. Pero sus seguidores no se fijaron en el producto que publicitaba, si no en el top que llevaba en dicha imagen. Se trata de un modelo de lentejuelas plateado con la espalda al aire que ha vuelto locos (literalmente) a sus más de 800.000 followers. Los comentarios preguntando por la prenda no tardaron en llegar y Mery desveló que lo firma Aware Clothing By Carola.

Un top en tul elástico color beig con lentejuelas plateadas, hombreras interiores, cuello caja y manga acampanada. Pero, sin duda, lo mejor es la espalda al aire con un pequeño drapeado. Una prenda ideal, sobre todo para la época navideña, que ha conseguido colapsar la web de la firma. Y es que, Mery Turiel explicó que es un top que todavía no está a la venta, pero que ya se puede reservar en su preventa para cuando esté disponible.

Este es el top de lentejuelas que ha llevado Mery Turiel. pinit aware clothing

Cuesta 65 euros y la influencer optó por conjuntarlo con unos jeans claros para darle un toque más informal. Pero es ideal para combinarlo con unos pantalones o falda negra como propone la propia web de Aware Clothing, look al que también añade unas sandalias negras. Sin duda es una de esas prendas joya que todas queremos tener en nuestro armario y con la que Mery Turiel ha vuelto a arrasar.