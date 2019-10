25 oct 2019

Sumamos un nuevo acierto al haber de moda de Mery Turiel, especialmente inspirada en este final de otoño con los looks menos informales. Nos hemos enamorado instantáneamente de este look totalmente lady, con botas altas y un clasiquísimo abrigo corto de Mango. Con muy pocas piezas conseguimos la cita a la tendencia de rabiosa actualidad (esas botas sententeras que seguro ya tienes en tu armario) y un abrigo atemporal, el tradicional diseño azul oscuro casi negro con doble botonadura metálica, que está en el fondo de armario desde la niñez hasta la edad adulta. Si no tienes uno, aquí tienes la oportunidad de resarcirte.

El abrigo corto de Mango con botonadura dorada que lleva Mery Turiel. pinit MANGO

El abrigo de Mango que tanto nos ha gustado en Mery Turiel es de la última colección de Mango y está confeccionado en una tela de sarga de lana (69,99 euros). El largo por encima de la rodilla es perfecto para destacar las botas, que funcionan tanto en un color que contraste, como en la propuesta de Turiel, o en un discreto negro. El abrigo lleva cuello mao, hombreras y trabillas en los puños, además de la doble botonadura metálica que tanto destaca.

Un paso más allá en el estilo lady: una propuesta de Zara en tweed. pinit zara

Todavía podemos ir un poco más allá en el estilo lady que nos ha enamorado. Zara nos propone un abrigo con el mismo patrón clásico, pero confeccionado en tweed. Nos encanta. Se trata de un diseño con cuello en pico y solap, falsos bolsillos de vivo delanteros y el inevitable cierre frontal con doble botonadura metálica. Cuesta 89,95 euros.

Una versión aún más clásica y estricta del clásico abrigo de paño, de Sfera. pinit SFERA

Nos ha encantado también esta versión más colegial y estricta del abrigo de Mango que luce Mery Turiel. La nota distintiva está en el cuello, que evita la solapa y se decanta por el camisero, y el cierre con una sola fila de botones metálicos. Es todavía más retro que el de Turiel, con lo que la combinación con botas setenteras puede quedar impresionante. Es de Sfera y cuesta 59,99 euros.

Abrigo de inspiración militar de Wallis, disponible en Zalando. pinit ZALANDO

Por último, no podemos evitar incluir una versión algo más larga del clásico abrigo con botonadura metálica que se inspira más en lo militar. Se trata de un diseño de la firma Wallis que está disponible en Zalando, y que podría estar en el armario de Isabel II fácilmente. Si vas buscando una prenda de abrigo atemporal e intachable, esta es la tuya. Cuesta 99,95 euros.