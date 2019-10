29 oct 2019

Menuda lección de clase y estilismo que está dando Lara Álvarez en su espacio resumen diario de Gran Hermano Vip. No podemos parar de fotografiar looks que exudan poder y que mataríamos por tener en nuestro armario profesional. Son outfits pensados para que triunfe quien los lleva, y no tanto para triunfar por sí mismos. Nos encanta ver en el entretenimiento televisivo este tratamiento de la imagen de una presentadora joven. Aplausos y reverencias para las estilistas de Mediaset y para el criterio de Álvarez, sobre todo por habernos descubierto esta magnífica falda tubo con estampado de vaca. Es fastuosa.

Esta es la falda midi de tubo que ha llevado Lara Álvarez en un estilismo de 10. Es de la firma Denny Rose.

La pieza central de este impresionante estilismo de Lara Álvarez es esta falda lápiz, con un precioso estampado de vaca. Es el momento perfecto para lucir este tipo de 'prints': ahora que todo el mundo está centrado en los cuadros y la pata de gallo, llaman la atención muchísimo más. Se trata de un diseño de la firma Denny Rose que no es tan caro como podrías suponer: 119,90 euros.

Este body con escote en pico de Cuplé está disponible hasta la talla XXL.

Para que toda la atención se centre en la falda y también para no recargar el look y que la atención se centre en quien lo lleva, los estilistas de Mediaset la han combinado con un body negro híper sencillo. Se trata de un diseño en punto con escote cruzado (estiliza al máximo) y ajustable en altura. La marca que lo firma, Cuplé, advierte de que tiene cierta holgura en la parte inferior para una mejor adaptación. Lo mejor: está disponible hasta la XXL.

El remate del look de Lara Álvarez son unos zapatos de tacón marrones de Úrsula Mascaró. En este caso, los tacones resultan imprescindibles: las faldas lápiz pierden parte de su poder si las llevas en plano.