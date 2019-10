2 oct 2019

Esta es una conversación que sale a menudo entre las aficionadas a comentar el estilo de las famosas: ¿por qué no aparece Lara Álvarez más insistentemente entre las influencers catódicas más seguidas? ¿Por qué comentamos tan pocos estilismos de la presentadora de Mediaset? ¿Cómo es posible que, teniendo ella misma una marca, Blue Palm, no destaque por su estilo? La verdad: no llegamos a ninguna razón concluyente. Quizá sea la propia naturaleza de Lara Álvarez, más inclinada al look deportivo y sin complicaciones, la que le lleva a navegar con discreción las aguas de las tendencias. Probablemente persiga que nos fijemos menos en su ropa y más en ella. Para una presentadora que realiza su trabajo estrella en bikini, ese puede ser un factor importante.

El lookazo de Lara Álvarez: una americana corta estilo pijama y pantalones encerados combinados en verde. pinit INSTAGRAM

En su nueva tarea como presentadora de los resúmenes diarios de "Gran Hermano", vemos por fin a Lara Álvarez en el plató, luciendo looks orquestados por el equipo de estilismos de Mediaset, dirigido por Maite Méndez de Vigo Elorriaga. Una ocasión perfecta para comprobar cómo va la búsqueda de un estilo propio de Lara, una mujer que parece oscilar entre su deseo de no encerrarse en las cuatro claves de estilo de lo sexy (y convertirse en otra Cristina Pedroche) y las reglas que la televisión escribe para la indumentaria de las presentadoras. El look que nos ocupa aquí nos parece un acierto total y un paso adelante de estilo. No nos lo imaginamos en ninguna otra mujer de la televisión.





Lara está impresionante con nos pantalones efecto cuero, encerados en color verde (39,90 euros). Le hacen tipazo. Pero lo que marca la diferencia es su combinación con una americana corta (69,90 euros), también en un precioso tono verde bosque, con un diseño muy similar al de una chaqueta de pijama. El conjunto es una maravilla, tanto que las seguidoras de Lara Álvarez en Instagram se lo están rifando en los comentarios de su post. Ambas prendas proceden de una tienda de la madrileña calle Lagasca llamada Cosette. Si las quieres, tendrás que escribir un mail a la tienda. Y rezar porque aún queden unidades.