29 oct 2019

Aunque hay momentos en los que nos apetecen estilismos absolutamente abarrotados, la verdad es que agradecemos muchísimo que nos den ideas de look minimalistas que, en su sencillez, quedan impecables. La fecha no puede ser más idónea: aún no ha comenzado ese frío tremendo que nos obliga a autosepultarnos bajo capas de ropa, bufandas y gorros. Aprovechemos el sol de invierno para apuntarnos a estilismos tan bonitos y prácticos como este que lleva María Pombo. Una fusión de la tendencia piel que tanto está triunfando en el low cost con la clásica y eterna camisa vaquera. Está totalmente a tu alcance en Mango.





VER 12 FOTOS La falda de Zara de Rocío Osorno y otras 10 prendas efecto piel para seguir la tendencia más sexy del otoño

Los pantalones en tejido sintético efecto piel son una epidemia en todas las tiendas del low cost, así que puedes elegir entre una variedad de diseños y precios tremenda. Los que ha elegido María Pombo llevan una preciosa cintura paper bag con elástico, la pernera recta y bolsillos lateralesy traseros. Son de Mango y cuestan 29,99 euros.

La camisa vaquera en cualquier modalidad, en denim fuerte y oscuro o en lavados más suaves y color azul cielo, produce el contraste perfecto con la textura lisa y reluciente del cuero o la piel. María Pombo lleva un diseño en denim de Mango (29,99 euros), pero seguro qua ya tienes en tu fondo de armario una camisa vaquera o incluso de tencel con la que consigues exactamente el mismo efecto.

Camisa en tejido vaquero suave y color azul claro de Mango. pinit MANGO

No nos olvidamos del detalle del pequeño bolso de cuero marrón, imprescindible para añadir otro tono al estilismo. El que lleva María Pombo está por llegar a la tienda online, es del piel cien por cien y cuesta 49 euros, pero tienes otros modelos parecidos a partir de 29,99 euros. ¡No prescindas de él! Le da el toque definitivo al look.