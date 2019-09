30 sep 2019

Compartir en google plus

Este verano ha sido sin duda el verano de las bodas de las influencers. Varias han escogido este año para darse el "sí, quiero" y la última en hacerlo ha sido Marta Pombo, que escogió un vestido romántico y sencillo para este día tan especial. Marta reunió en Santander a amigos, familiares y varias instagramers que lucieron sus mejores looks de invitada. Entre ellas, se encontraba (por supuesto) su hermana, la también recién casada María Pombo, que dio vida a su estilismo con el complemento low cost más de moda y al que ya se han rendido mujeres como Paula Echevarría o Marta Carriedo: una diadema de Zara.





VER 15 FOTOS 15 accesorios para el pelo de nueva colección que van a transformar tus peinados de otoño

Y es que, parece que el fenómeno Blair Waldorf sigue dejando huella. El accesorio que caracteriza el conocido personaje de la serie 'Gossip Girl' es una de las tendencias actuales y las tiendas ya están repletas de diademas de lo más originales. En Zara puedes encontrar modelos con los que ser una Waldorf más o otras tipo joya para incluir en tu look de invitada. De este último estilo es la que ha escogido María Pombo para la boda de su hermana. La usó para complementar un sencillo minivestido rosa fucsia con falda de vuelo y manga larga de Fernando Claro.

Las influencer se hizo con una diadema joya de Zara con apliques multicolor. Un modelo acolchado y brillante que cuesta 17,95 euros y que ya ha agotado. Desde que María compartiera en sus redes el look, la diadema ha desaparecido de la web del gigante de Inditex. Y es que, este tocado mejora cualquier look básico convirtiéndolo en uno sofisticado para salir de noche o en uno perfecto de invitada. Aunque esté agotada es posible que vuelva a estar disponible en poco tiempo y que en tienda tengas la suerte de encontrarla. Si no es el caso, en Zara y en otras tiendas hay un sinfín de modelo similares con los que copiar a María Pombo.