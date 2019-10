29 oct 2019

Compartir en google plus

No hay dudas, a pesar de que existe una infinidad de diseños de pantalones, el modelo Slouchy es el más famoso de la temporada. Antes de verano ya revolucionó a las influencers, se ha convertido en el favorito de Rocío Osorno y algunas como Raquel Reitx nos han enseñado cómo llevarlo de la manera más elegante. Zara fue la firma que los descubrió y muchas marcas se han unido a esta moda con versiones más bonitas como la que nos descubrió Grace Villarreal de Mango. Ahora ha sido Stradivarius quien ha incluido en su nueva colección esta tendencia pero con un modelo de lo más calentito.





VER 7 FOTOS 7 vaqueros para sustituir a los slouchy jeans de Zara con los que también vas a lucir tipazo

Stradivarius ha sacado el pantalón slouchy de pana. pinit stradivarius

Muchas son las marcas que han intentado versionar los pantalones slouchy de la manera más original. Zara sacó a la venta un modelo metalizado que llevó Rocío Osorno, sin embargo ha sido Stradivarius quien ha propuesto su versión más calentita. Y es que, la firma de Inditex tiene en su nueva colección unos de pana, el tejido más calentito del invierno. Y como ya hemos podido comprobar en la propia web de la marca sientan de maravilla.

Los pantalones slouchy de pana de Stradivarius también los hay disponibles en aguamarina. pinit stradivarius

Es un modelo algo más estrecho que los de Zara, por lo que si no te atreves con ellos, estos son perfectos. Además, son más baratos: cuestan 25,99 euros y están disponibles en dos colores ideales. ¿Quién dijo que los tonos claros no son para el otoño/invierno? Puedes encontrarlos en beige y en aguamarina, dos tonalidades muy claritas con las que puedes conseguir un look sofisticado. Son muy ponibles y permiten muchas formas de combinarlo y ahora, encima, sin pasar fío. ¡Directo a nuestra wishlist!