30 sep 2019

Compartir en google plus

Nos rendimos al buen ojo de moda que Rocío Osorno demuestra una y otra vez en lo que a street style se refiere. La diseñadora sevillana, experta en favorecer la silueta femenina con sus ajustadísimas creaciones para invitadas y novias, aprecia igualmente las líneas generosas o directamente oversize que vemos cada vez con mayor frecuencia en la tendencia de moda. Se trata de un contagio del estilo urbano que no todas las influencers quieren o pueden lucir, ya sea porque no favorece a todos los cuerpos o por complicar los estilismos. Sin embargo, Rocío Osorno lleva estos patrones anchos con un estilazo fantástico. No nos extraña nada que estos vaqueros de Zara, los slouchy, hayan terminado entre sus favoritos.

Los vaqueros low cost de Zara que se han convertido en los favoritos de Rocío Osorno L los slouchy. pinit zara

"No hay quien me quite estos pantalones", admitió Rocío Osorno en su perfil de Instagram refiriéndose a estos vaqueros de Zara. Se trata de los jeans Z1975 slouchy, con pinzas en el delantero y con un denim en color índigo. El vaquero tiene un patrón ancho, cinco bolsillos y un ligero efecto lavado, además del consabido cierre con cremallera y botón en el frontal. El precio es imbatible: 29,95 euros.

Una versión con el denim más claro de los vaqueros de Zara favoritos de Rocío Osorno. pinit ZARA

Se trata de un pantalón comodísimo, que Rocío Osorno lleva con el bajo recogido, aunque si optamos por mostrar toda la pernera insistiremos bastante más en la originalidad de su forma. Están disponibles, además de en color oscuro, en un azul claro fantástico. La única diferencia con el anterior es que Zara advierte de que talla algo más grande de lo habitual.





VER 10 FOTOS Rocío Osorno y 10 formas de combinar los vaqueros más famosos de Zara

Importante: aunque todos estos vaqueros que amplían el volumen puedan atraer a mujeres con muslos rotundos y deseosas de afinar ópticamente las piernas, lo cierto es que producen el efecto contrario. De hecho, este tipo de vaqueros sientan así de espectacular a mujeres altas y con las piernas muy largas y finas, que permiten resaltar el patrón ancho del diseño. Al final, toda esa tela extra no busca más cuerpo. Si acaso, menos.