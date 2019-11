2 nov 2019

Es todo un calvario. Todos los inviernos sucede la misma historia. Buscamos los botines negros perfectos, que además de tener un tacón considerable (para ese efecto de piernas infinitas en cuestión de segundos), sean cómodos, baratos y ponibles con al menos, el 99% de nuestro armario.

Tras leer estas líneas seguro que ya has dado la terea por perdida, pero no. Tras mucho, mucho, mucho buscar hemos encontrado los candidatos perfectos, y no lo decimos sin uso de razón: los tenemos en el armario y podemos afirmar sin duda que son altos y cumplen todas las funciones alnteriormente citadas. Gracias Amancio, -¿O Zara?-otra vez, por solucionarlos la vida (al menos la estilística, porque la amorosa está imposible).

¿Cuál es el modelo que nos ha robado el corazón?

Botines negros con detalles metálicos de Zara, (49,99 euros). pinit zara

Este par, de imitación piel pitón, con tachuelas plateadas, aberturas a los lados y un tacón de 9,6 centímetros se ha convertido en nuestro mejor amigo. Y decimos la verdad. Es el compañero perfecto para alegrar los looks de oficina porque con pantalones, alarga las piernas hasta el infinito. Pero para salir, es una opción muy acertada. Aunque no lleve plataforma, el ancho del tacón amortigua bastante, por lo que -casi- no notarás que los llevas. Eso sí, tampoco sirven para ir a correr maratones, no nos entiendas mal. Son cómodos y ponibles (y baratos, cuestan 49,99 euros) pero si no estás acostumbrada a llevar zapatos altos, quizás no sean la mejor opción para ti.

Con el vestido de lunares de Zara que hace tipazo quedan de sobresaliente. Si aún no tenías look para salir a quemar la noche del sábado, ahí va nuestra propuesta.

Luego no digas que no te hemos avisado cuando se agoten.