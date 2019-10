30 oct 2019

Las expertas en moda no se cansan de repetirlo: pese a lo bonitas que son ciertas prendas, en realidad el estilo no tiene que ver tanto con la ropa como con las personas. Lo podemos ver perfectamente en este look con el que nos ha sorprendido María Pombo. Media un abismo entre la manera en la que lo lleva la modelo escogida por los estilistas de Zara y la particular forma de interpretar la prenda de Pombo. El look es lo mismo, pero podemos optar por un estilo que recuerda más a lo colegial y a cierta característica aséptica del minimalismo, o llevarlo en clave setentera y sexy. Tendencia total.





VER 20 FOTOS Los looks más bonitos de María Pombo que vas a querer copiar

María Pombo sí que sabe cómo darle un plus de estilo a este conjunto de Zara. pinit INSTAGRAM

Lo que se confirma para todas las mujeres y todos sus estilos es la tendencia punto, que arrasa ya decididamente en el low cost con conjuntos de falda y pantalón o vestidos sueltos o de canalé francamente sexys. El punto tiene una cualidad maravillosa: delinea totalmente la silueta, sin caer en la trampa de ceñir demasiado apretadamente. De hecho, la mejor manera de lucir punto para las curvys es optar por prendas que ajusten, no oversize.

Una manera distinta de llevar el conjunto de punto que luce María Pombo. pinit zara

En este sentido, este conjunto de Zara sería ideal para todas las tallas, ya que nos permite ajustarlo al máximo si metemos el jersey por dentro de la falda, que es lo que ha hecho María Pombo para no pderder de vista su cintura. Una pena que solo estuviera disponible en un principio hasta la talla L. Ahora, dado el éxito de la tendencia y la influencia de moda de Pombo, está a punto de agotarse y quedan pocas tallas.





VER 10 FOTOS 10 conjuntos de punto de Zara y H&M: la tendencia más cómoda que sienta bien a todas las figuras

Este conjunto gris de Zara está compuesto por un jersey con cuello perkins y manga larga abullonada con acabados en rib (25,95 euros) y una falda mini con la cintura elástica y de línea evasé (19,95 euros). Lo puedes combinar con lo que quieras, pero tanto los botines de las estilistas de Zara como las botas cowboy que lleva María Pombo le van a la perfección. Con unas botas años 70 más altas, también ideal. Imprescindible el bolso de cadena: le da un punto de feminidad total.