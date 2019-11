2 nov 2019

Llega esa época del año. Sí, ya sabemos en lo que estás pensando. Cuando creíamos que el veroño se había ido completamente, dejando paso a los jerséis de cuello vuelto y las chaquetas de lana, el tiempo ha decidido que no. Que todo había sido una broma. Adiós al frío polar y hola (otra vez) a esas semanas de incertidumbre continua, cuando no sabes si una americana va a ser suficiente resguardo o si incluso, se va a convertir en una prenda demasiado abrigada para los rayos de sol del medio día.

Alexandra Pereira (al igual que toda hija de vecina, a.k.a, nosotras) también está viviendo esta (¿horrible?) transición a las bajas temperaturas. Si su último look nos hizo replantearnos muchas cosas, este nos ha dejado claro que en ciertas ocasiones, menos es más. Con su trío de leggins de polipiel, sombrero y americana nos abrió la mente. En ese momento, descubrimos que quizás, el entretiempo es una oportunidad para recrearnos en el 'mix and match' y también, para darle una 'pensada' a las leggins de polipiel (una tarea que temporada tras temporada, no conseguimos aprobar).





Estos son los estilismos de Alexandra Pereira que más nos inspiran

La influencer eligió para un día de turismo por Londres un look de lo más cómodo, tanto, que estamos pensando copiarlo de pies a cabeza. ¿Lo que más nos gustó? Cómo convirtió un estilismo de leggins efecto piel y jersey de punto fino en un 'outfit' de lo más elegante.

¿Las piezas clave? Las mallas (que debemos reconocer, ahora vemos con otros ojos), unos botines negros de Roger Vivier y una americana de Zara, que ojo a vizor, hemos encontrado en la web de la firma por 49,99 euros.

En contraste con esta -más o menos- arriesgada combinación, Alexandra ha subido hoy un story a su Instagram donde la podemos ver con un jersey camel y un abrigo de pata de gallo de lo más clásico, combinado con uno pendientes dorados, que le dan el toque 'chic' al estilismo. Eso sí, ya no queda ni rastro de Londres, la influencer ha volado a la Gran Manzana.

El abrigo, cómo no, lo podemos encontrar muy similar en Zara por 49,95 euros. Y están versátil como la blazer de pata de gallo blaca y negra. Todo un acierto.

Ya tenemos estilismo para triunfar en la ofi el lunes. Palabrita de influencer.