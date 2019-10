4 oct 2019

No hay nada que se ponga que no le quede bien. Sea del estilo que sea, Lovely Pepa (Alexandra Pereira) luce las prendas de la forma más sencilla y fácil, pero siempre impecable. Ya sea un pantalón slouchy con goma en la cintura (más sport, imposible) o un vestido de fiesta espectacular con mangas abullonadas. Por eso, en este último look que hemos fichado en sus redes sociales nos hemos fijado en su sencillo outfit en negro pero con un pantalón de efecto piel que le queremos copiar inmediatamente.





Porque así, como lo lleva ella, con un top negro, queda ideal. Pero es que tiene infinidad de combinaciones (con jersey, blusa de organza, camiseta blanca...).

No hemos averiguado de dónde son los pantalones, pero como no nos conformamos, hemos buscado rápidamente una alternativa y nos gusta lo que hemos encontrado. Tres opciones low cost desde 19,99 euros. En Bershka, Mango y H&M, a cada uno más bonito. Son los tres del mismo estilo que el de Alexandra Pereira, de tiro alto y con pinzas.

Pantalón de efecto piel, de Bershka (19,99 euros). pinit bershka

Estos pantalones de efecto piel de Bershka son los más baratos que hemos encontrado. Son de tiro alto y, aunque no tienen pinzas, sí que se crea un efecto amplio en la parte delantera gracias a la goma de la cintura. Una goma que, además, los convierte en los más cómodos. Cuestan 19,99 euros y hay disponibilidad de tallas. Eso sí, en la web de la firma los califican como 'best seller' así que no sabemos cúanto van a tardar en agotarse.

Pantalones de efecto piel con cinturón, de H&M (29,99 euros). pinit H&M

Los de H&M son los más arregaldos de todos y nuestros favoritos para ir a la oficina. Con un jersey camel o una camisa blanca metida por dentro quedan de 10. Llevan cinturón del mismo tejido (polipiel) pero si no te gusta así, lo puedes cambiar por uno que ya tengas en el armario. Cuestan 29,99 euros.

Pantalones de efecto piel de Mango (29,99 euros). pinit mango

En Mango tienen la versión más tradicional. Tampoco llegan a 30 euros (29,99) y lo que más nos gusta de este modelo es su corte tobillero, ideal para llevar con botines cowboy, el calzado protagonista de la temporada.

Elijas el que elijas, acertarás. Porque el pantalón de efecto cuero es un must de nueva temporada. Palabra de Lovely Pepa.