5 nov 2019

Tenemos que reconocer que cada vez nos gustan más los estilismos de fiesta con pantalón. Ya sea para una cita especial o para un look de invitada perfecta, las opciones que se nos antojan tan sofisticados y elegantes, o más, que muchos vestidos se multiplican. ¿Nuestro último flechazo? Unos originales pantalones de Zara que están llamados a ser las estrellas de la Nochevieja porque son baratísimos y, por si fuera poco, ya tienen lista de espera en todas las tallas.





El negro siempre es un aliado perfecto para nuestros looks de fiesta, y si a este color comodín le sumamos un tejido como el tul, el resultado no puede ser más que perfecto. Por eso, estos pantalones culotte de Zara ya son uno de los grandes 'best sellers' de la temporada en el gigante de Inditex.

Súper fáciles de combinar, estos pantalones de tul de Zara querdarán bien tanto con un top joya, como con un body lencero o, incluso, con una blusa romántica de plumetti o con detalles de transparencias. Además, con su cintura alta y marcada y su largo al tobillo, estilizarán tu silueta y te harán parecer incluso más alta.

¿Qué más se puede pedir por 19.95 euros? Pues que nos llegue el aviso de que están disponibles antes de nuestra primera fiesta.