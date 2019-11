7 nov 2019

Las Navidades se acercan, la mayoría de nosotras ya estamos empezando a cuadrar agendas con amigos, compañeros de trabajo y familia para organizar citas de cara a las Fiestas y claro, para todas ellas tendremos que elegir un look adecuado. Esta vez ha sido Lara Álvarez la que, con un mono súper sexy, nos inspira para esas noches de celebración legendarias con nuestras 'BFF's'.

Ha sido la estilista Mayte Méndez de Vigo la que ha compartido en Instagram los detalles del último look de la presentadora de GH VIP, que apostó por un look súper sugerente con un mono mini estilo blazer con escote pronunciado y solapas tipo esmoquin en un llamativo acabado de lentejuelas azules que dibujan motivos geométricos firmado por El Armario de Lulú.

Eso sí, aunque el mono más sexy "para una de las mejores noches de tu vida", como lo definen desde la marca, cuesta 320 euros, está prácticamente agotado (solo queda una unidad en la talla S y otra en XS mientras escribimos este tema). Lara Álvarez lo ha lucido esta vez con botas negras 'over the knee' de Lolita Blu, para darle un toque aún más sugerente, pero también te lo podrás poner con sandalias minimal para no restar ni un ápice de protagonismo a tu look, o con tus taconazos negros más cómodos, para darlo todo en tu 'noche de chicas' sin parar de brillar.