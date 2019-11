7 nov 2019

Si estás ya buscando looks para las inminentes fiestas de diciembre, únete al club. La carrera por conseguir el outfit más relevante y adecuado a cada ocasión festiva ha comenzado claramente en todas las tiendas del low cost, desde la que nos llegan multitud de micro y maxi vestidos de lentejuelas, bordados y tules. Nosotras estamos este año por un corto y cambio a la tendencia híper princesa que va a llevar todo el mundo. Por eso nos ha maravillado tantísimo este traje de rayas con un brillo maravilloso que lleva María Fernández-Rubíes. No solo nos sirve perfectamente para las celebraciones en entorno laboral, más profesionales y sobrias, sino que nos permite destacar inmediatamente en las de nuestra agenda privada. La inversión, sin duda, merece la pena.

El traje de rayas que nos encanta de María Fernández-Rubíes es de Sophie and Lucie. pinit sophie and lucie

El traje está creado para llamar inevitablemente la atención. No nos refugiamos en el típico traje negro que tenemos en el armario desde hace años. Este estampado de rayas color cobre y negras no sólo está diciendo 'mírame', sino que tiene un efecto estilizador apabullante. Convierte la silueta de María Fernández-Rubíes es un prodigio longilíneo gracias a la verticalidad de las rayas y a la pernera con efecto flare o trompeta del pantalón. Si ya eres alta, lo serás más.





VER 12 FOTOS Tienes que ver los nuevos looks sofisticados que acaba de recibir H&M

Puedes encontrar este espectacular traje en la tienda online de la firma Sophie and Lucie, donde se vende como conjunto por 278 euros. No es un precio low cost, pero sin duda merece la pena invertir un poco más en un traje que te puedes poner también por separado, más allá de las fiestas. En la marca vemos otra opción de estilismo, con zapatillas de deporte y la cintura sin ceñir, en el que vemos las posibilidades de este look para el día a día. La inspiración pijama lo convierte en un look totalmente versátil. Nos encanta.