29 oct 2019

Este look que ha compartido Mery Turiel tiene todas las papeletas para arrasar como ha ocurrido con el top con espalda sexy de lentejuelas que enseñó hace unos días. Y es que los looks de invitada son las especialidad de la influencer y si está formado por prendas ponibles y muy versátiles más. El traje es el conjunto favorito de Mery al que recurre en muchas ocasiones. Se lo hemos visto en diferentes colores, tejidos y diseños como el rojo de lentejuelas de Zara o el negro de estilo oversize. Ahora ha vuelto a apostar por el negro con uno de estilo esmoquin que puede salvar más de un look.





"Ante la duda, el traje negro que todo lo salva", así ha titulado Mery Turiel su nueva publicación. La influencer se refiere a un traje de estilo esmoquin de la firma Cuplé que ha propuesto como look de invitada. Se trata de un conjunto de pantalón y blazer elaborada totalmente en crepe y que tiene la solapa en raso. Cuesta 169 euros y tiene el pantalón a juego, un modelo de pinzas pitillo que puedes comprar por 89 euros. Un dos piezas que puedes usar por separado en el día a día: la blazer con unos jeans, camiseta y botines; y los pantalones, con unas sneakers y un jersey en invierno.

Esta es la blazer con solapa de raso que ha llevado Mery Turiel. pinit cuplé

Sin embargo, lo que más nos gusta de la propuesta de Mery Turiel es su manera de combinarlo. La influencer ha sacado la versión más sexy de este traje al vestirlo sin nada debajo y al añadir unos stilettos de la misma marca. Un modelo negro con vinilo transparente que cuesta 119 euros. Completó este look con unos pendientes dorados efecto malla XXL y un clutch metalizado y negro rectangular. ¿Será este el look que ha escogido Mery para llevar en Nochevieja? No sabemos si es así pero sin duda es una apuesta asegurada y como ella misma dice, salvadora.