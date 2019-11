8 nov 2019

Tenemos que reconocer que su inesperado bajo, a medio camino entre la rodilla y el tobillo, no es lo más recomendable para las bajas temperaturas. Pero su diseño es tan original y cómodo que no podemos evitar tenerlos entre nuestros favoritos. Porque ponen un toque original a nuestros estilismos, y porque nos obligan a comprarnos medias y calcetines para resguardarnos del frío. Y no vamos a desperdiciar la posibilidad de seguir dando estilo a nuestro look.

La firma japonesa Uniqlo ha lanzado una colección de pantalones culotte en cinco colores que actualmente se encuentran rebajados. Antes costaban 29,90 euros y ahora su precio es 12,90 euros. Están confeccionados en pana y tienen el tiro alto.

El color azul es el que más tallas tiene disponibles. pinit Uniqlo

Azul Marino, verde oliva y marrón son los tonos oscuros escogidos para esta prenda, y en los dos últimos colores algunas tallas se han agotado. En tonos claros podemos encontrar el rosa palo y el blanco hueso, ambas con bastantes tallas disponibles.

El color marrón tirando a dorado es una opción que os gusta mucho. pinit Uniqlo

Aunque Uniqlo no ha adaptado su tallaje de pantalones a los estándares españoles, y siguen midiendo en pulgadas, la herramienta de la web nos permite conocer nuestra talla introduciendo nuestras medidas. Porque hay que tener buenas razones para ignorar una rebaja como esta en una prenda tan otoñal como pueden ser estos culotte en verde oliva o marrón.

La versión en verde oliva, ideal para tonos oscuros. pinit Uniqlo

Si en tu armario abundan jerseys ajustados de cuello vuelto, tops y camisas entalladas, el pantalón culotte es un ingrediente que agradecerán tus outfits. Su diseño en pana lo adapta a los estragos del otoño, y a una de las tendencias más inesperadas de la temporada.

Detalle del pantalón culotte en rosa palo. pinit Uniqlo

La elección del calzado será la que determine la elegancia de nuestro outfit, ya que este tipo de pantalones se pueden adaptar a las circunstancias que le rodean. Y tanto si estamos acostumbradas a los tacones de unos botines, como si preferimos desenvolvernos con un calzado plano, conseguiremos acertar con nuestro estilismo.