8 nov 2019

Esta año lo tenemos claro: además del imperio de las americanas a cuadros o de pata de gallo, estamos asistiendo a un paseo triunfal de los jerséis de punto, probablemente la prenda que más hace por nuestro look por menos. En los prolegómenos de la temporada invernal ya hemos visto prácticamente de todo: desde los diseños clásicos con grecas u ochos o los jerséis oversize que podemos llevar de vestido, hasta los más sofisticados, adornados con todo tipo de efectos especiales. El jersey que aquí nos ocupa, descubierto por María Fernández-Rubíes, no tiene nada que ver con todos los anteriores. Es espectacular.

El jersey que lleva María Fernández-Rubíes es de & Other Stories. pinit & Other Stories

El look de María Fernández-Rubíes se sostiene todo él sobre este fantástico jersey, tan bonito que es capaz de levantar unos simples vaqueros y convertir un outfit súper sabido en uno que no puedes dejar de mirar. Y tiene mérito, porque no añade brillos, lentejuelas ni volantes que llamen la atención, sino que limita su atractivo al poderío de un dibujo genial de unas llamaradas sobre fondo rosa. Nos encanta.





Este diseño tan bonito está aún disponible en And Other Stories, una tienda que no se caracteriza precisamente por sus precios bajos, pero que tiene prendas como este jersey descubierto por María Fernández-Rubíes en los que merece la pena invertir. Cuesta 89 euros, y tiene un fit relajado, mangas voluminosas y largo más o menos hasta la cintura (mide 60,5 centímetros). Tallas: hasta la L.