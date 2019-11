11 nov 2019

Aún con la resaca electoral, todo parecía indicar que este lunes iba a ser muy gris. Hasta que hemos visto este look que ha colgado Paula Echevarría en Instagram. Un soplo de aire fresco con dos de las tendencias de la temporada: los cuadros y las prendas de efecto piel. Y no solo estamos contentas por el resultado de la combinación, también por el precio de cada una de las prendas porque el abrigo cuesta 40 euros y el vestido no llega ni a 30. Unos botines y una camiseta blanca rematan el look perfecto para ir a la oficina con estilo este invierno.





El vestido que lleva Paula nos sonaba y nos hemos dado cuenta de que es el que eligió para su famoso y comentado cambio de look de la semana pasada. Es un modelo de Stradivarius, tipo pichi, de efecto piel y con falda plisada. Es perfecto para llevarlo con una blusa o jersey de cuello vuelto debajo para los días más fríos. Cuesta 29,99 en la web de la firma de Inditex.

Este es el vestido de efecto piel de Stradivarius que lleva Paula Echevarría (29,99 euros). pinit stradivarius

Pero no solo hemos tomado nota del vestido, también del abrigo. Un modelo de corte masculino con cuadros grandes en rojo y negro y bolsillos cuadrados delanteros que es de una de nuestras firmas low cost favoritas: Primark. ¿Su precio? 40 euros. Todo un chollo cuando se trata de un abrigo teniendo en cuenta que en Zara o H&M suelen pasar de los 100 euros últimamente.

El abrigo que llleva Paula Echevarría es de Primark y cuesta 40 euros. pinit primark

Además, Paula ha añadido al look unos botines con tachuelas de la firma Mas34 y unas gafas de sol. Una mezcla con un resultado tan aparente y elegante que no podemos esperar a copiárselo para nuestros looks de día. Y por muy poco dinero. Gracias, Paula, nos has alegrado el día.