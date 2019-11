8 nov 2019

Esta falda mini que le acabamos de fichar a Paula Echevarría se ha convertido en una de las más famosas de la nueva colección de Zara. Y es que Paula no ha sido la primera influencer que la ha llevado. Hace unas semana se la vimos a Rocío Osorno, en un look que nos dio la pista definitiva para ver que las prendas de efecto piel eran una de las tendencias imprescindibles de esta temporada de invierno 2019.





VER 12 FOTOS La falda de Zara de Rocío Osorno y otras 10 prendas efecto piel para seguir la tendencia más sexy del otoño

La actriz lleva una falda mini de efecto piel de Zara que solo cuesta 25,95 euros. pinit @pau_eche

¿Por qué ha tenido tanto éxito esta falda? Pues porque tiene muchos factores para triunfar. Además de que se llevan las prendas de efecto piel, esta en concreto tiene el corte perfcto para hacer más delgada: recta en la parte de la cadera y un ligero vuelo plisado en el bajo. Además tiene un color ideal para combinar con todo (negro y beige con sus mejores aliados) y queda igual de bonita con un jersey, blusa o chaqueta.

Y precisamente con chaqueta es como la lleva Paula, con un modelo de la firma Extreme Collection, una de sus marcas de chaquetas favoritas y para la que ha colaborado con un diseño hecho por ella misma. Además, la actriz ha añadido al look unas botas cowboy. Y es que no se puede decir que ella no vaya a la moda porque no le falta detalle.

Minifalda de efecto piel, de Zara. pinit zara

Pero sin duda, lo mejor de la falda es su precio: 25,95 euros. Por menos de 30 euros tiene infinitas posibilidades y está disponible en todas las tallas, desde la XS hasta la XL. ¡Corre antes de que se agote la tuya!