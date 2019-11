13 nov 2019

Compartir en google plus

Lovely Pepa no puede estar más acertada. A la hora de elegir el plumífero que te va a acompañar a lo largo del frío invierno, olvídate de caer en la tentación de los aburridísimos diseños en negro, marrón o azul marino que se cuentan por millones en las calles. Sí, son sufridos. Pero estas fechas están deseando luz y color, y cualquier tono brillante o metalizado le va a proporcionar a esta prenda de abrigo una sofisticación que está pidiendo a gritos. De hecho, Lovely Pepa recurre a otro truco para añadirle aún más lujo a su plumas: relegar las siluetas ajustadas y optar por una oversize. El efecto moda es inmediato.

Cazadora acolchada dorada de Noisy May, de estilo oversize. pinit EL CORTE INGLÉS

En El Corte Inglés encontramos un plumífero de Noisy May ligeramente oversize y de un metalizado dorado espectacular. Imposible no atraer toda la luz posible con esta prenda, capaz de levantar cualquier look básico que lleves con ella. Lleva un texto impreso en el forro y tiene el cuello alto, un sencillo cierre de cremallera y dos bolsillos (59,99 euros).

Plumífero con un tono algo más discreto, pero igualmente metalizado. pinit EL CORTE INGLÉS

Sin salir de El Corte Inglés podemos decidirnos por este otro plumífero, más largo y con un tono más discreto. Se trata de un diseño de Geox con el cuello de pelo (249 euros), cierra también con cremallera y añade los mismos dos bolsillos laterales, más otro en la manga.

Cazadora acolchada de tres colores metalizados de Zara. pinit ZARA

En la misma línea luminosa, alegre y brillante, Zara incluye en su colección de invierno esta cazadora acolchada que es imposible dejar de mirar (49,95 euros). Apuesta por tres colores fantásticos: amarillo, verde y dorado. Lleva el cuello subido con capucha, bolsillos delanteros de vivo y cierre frontal con cremallera metálica.

Anorak acolchado de Mango en un azul metalizado fantástico. pinit MANGO

No podíamos dejar de añadir este anorak de Mango, confeccionado en un tejido azul ligeramente metalizado simplemente fantástico (49,99 euros). Es la prenda que se mantiene más cerca de los límites de la discreción y la sofisticación: no es tan llamativa. Se trata de un diseño corto y acolchado con cuello subido con capucha y bolsillos delanteros de vivo. Cierra en el frontal con cremallera una metálica. Y nos encanta.