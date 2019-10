21 oct 2019

Solo hay una cosa que nos gusta más que encontrar prendas maravillosas en los perfiles de Instagram de las influencers: dar con looks que podemos copiar sin comprar prácticamente nada. Es lo que nos ha ocurrido con este estilismos de otoño de Lovely Pepa, aplaudido fuertemente por sus seguidoras en las redes sociales. Se trata de una combinación de prendas bastante clásicas que, a poco que nos guste la moda, tendremos ya en el armario. Aún así, las hemos localizado para que puedas comprártelas si el look te enamora tanto como a nosotras, y te falta alguno de sus elementos. Por ejemplo, el sombrero de ala ancha. Lo tenemos.

Chaqueta de punto oversize en toos marrones de Zara. pinit ZARA

La prenda alrededor de la que gira todo en este look de Lovely Pepa es una chaqueta de lana con silueta ligeramente oversize. No puede ser más clásica, con su solapa marrón, su escote en pico, su botonadura, y el dibujo de jacquard. Es fácil que tengas alguna de este estilo en el armario, pero si no es así, aún la encuentras en Zara por 39,95 euros. La verdad: es el típico cardigan que puede llevar tu abuelo, tu padre o tú. Por eso resulta tan fantástico en el estilismo híper femenino de Alexandra Pereira.





La clave para que esta chaqueta luzca en todo su esplendor es acompañarla de prendas híper discretas: una falda corta y un jersey (o puede ser un minivestido) negros, medias y unas botas militares. Como se llevan tantísimo, puedes encontrar versiones low cost del modelo de Dr. Martens que lleva Lovely Pepa y que cuesta 219 euros (por ejemplo, en Stradivarius). El otro diseño que marca tendencia es el sombrero de lana negra y ala ancha, de The Paco (88 euros). Hasta hace nada podrías encontrar uno muy similar en Zara, pero se ha agotado. ¿Volverá? Costaba solo 25,95 euros. Ojalá.