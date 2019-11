21 nov 2019

El viaje a España de Elsa Pataky ha dado para mucho. La actriz ha aprovechado al máximo su visita exprés a su país natal y, tras visitar a Pablo Motos en 'El Hormiguero' con un look muy sexy, ha inaugurado la Navidad de la mano de Women'secret. Elsa, protagonista de la campaña “KissMas Time”, escogió una de las prendas de la colección con la que ha conseguido un look perfecto para Navidad.

Women'secret organizó un Christmas market para dar la bienvenida a la estación más mágica del año: la Navidad. Un evento al que asistieron influencers como Marta Riumbau, Michenlo, Mery Turiel o Ana Moya. Elsa Pataky, imagen de la nueva colección, acaparó todas las miradas gracias a su look sexy y elegante. Y es que, la intérprete afirmó que los bodys son su prenda favorita de Women'secret para estas fechas, por lo que escogió uno de ellos para esta cita.





Un modelo de cuello cisne de tul flocado semitransparente con flores aterciopeladas y glitter. Elsa no dudó en hacer su famosos "Pataky" presumiendo en el photocall de el escote a la espalda del body. Una prenda que vistió con un sujetador sin tirantes negro debajo y que, a pesar de formar parte de lo nuevo de la firma, ya está rebajada: 27,99 euros en vez de 39,99 euros.

Elsa Pataky combinó el body con unos pantalones palazzo negros con fajín satinado y unas sandalias de plataforma a juego. Un look sobrio y elegante, pero muy sexy que acompañó también de diferentes anillos en las manos. En cuanto al look beauty, Elsa sorprendió pro haberse dejado crecer la melena, la cual lució lisa y con la raya al medio. Escogió también un make up natural con labial rosa. ¡Nos encanta!