21 nov 2019

Sabemos que las influencers viven de avión en avión y de un hotel a otro. Sus compromisos profesionales las llevan a estar en un viaje continuo, y estamos seguras de que, aunque previo pago todo se ve precioso en Instagram, hay algunos destinos que no estarían en su lista de favoritos por elección propia. Dos de las 'instagrammers' españolas más influyentes, Marta Carriedo y Rocío Camacho, han coincidido en Riyadh, Arabia Saudí, y su visita está levantando mucha polémica por varios motivos.

Por un lado, sus 'followers' han empezado a criticarlas por ponerse al 'servicio' de un régimen, el saudí, que no respeta los derechos humanos y en el que la libertad de las mujeres está completamente mermada, y colaborar con su visita a un 'lavado de imagen' internacional del país revestido de 'fashionismo'. "Eres un instrumento para justificar y validar ese régimen", le comentaba una seguidora a Marta Carriedo; mientras otra incluso le 'amenazaba' con bloquearla y aseguraba que con esta colaboración "te acabas de labrar tu propio fin en las redes". Rocío Camacho también ha sufrido el azote de sus fans y ha tenido que justificarse vía Stories.

Pero si la visita a Arabia Saudí no fuera suficientemente controvertida, Marta Carriedo y Rocío Camacho han tenido que lidiar con otro frente, este mucho más superficial: parece que han hecho la misma maleta para su viaje. Y es que si en su primera jornada aparecían con un look muy similar con vaqueros casi idénticos, camiseta con mensaje y cazadora negra, en su look de gala, directamente, llevaban exactamente el mismo vestido joya de Pronovias.

Era Rocío Camacho la que confirmaba en su cuenta de Instagram que, efectivamente, habían coincidido con el vestido, pero que había sido casual. Eso sí, mientras esta lo lució con una camiseta nude debajo (según ella, le quedaba grande y no tuvieron tiempo de arreglárselo), Marta Carriedo presumió de escotazo, levantando otra vez ampollas entre sus seguidores al posar "en traje de gala con mujeres totalmente tapadas de fondo".