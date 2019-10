30 oct 2019

Las influencers lo han vuelto a hacer, han vuelto a crear una nueva tendencia para el otoño que ya ha llegado a las tiendas: el abrigo de borreguillo. Una de las primeras que han optado por usar esta prenda en esta temporada ha sido Mery Turiel con uno de Pull&Bear, a ella se ha unido Belén Hostalet con un modelo al que ya le hemos encontrado varios clones. Primark nos reafirmó que el 'teddy bear coat' es lo único que querrás este invierno y Marta Carriedo nos lo ha confirmado con su última publicación. La influencer, en tela de juicio por unas palabras que han generado mucha polémica, ha respondido uniéndose a esta tendencia.

Después de explotar contra sus haters por la polémica de los medicamentos, Marta Carriedo ha vuelto a levantar el revuelo tras afirmar a través de su cuenta de Instagram que es una pena que los hombres no puedan maquillarse como hacen las mujeres para mejorar su mala cara cada mañana o cuando están enfermos. A pesar de haberse explicado y quitarle hierro al asunto, sus palabras no han gustado nada en las redes sociales y los usuarios no han tardado en criticar esta afirmación. Lejos de recular, la instagramer ha pedido que las personas no pierdan el tiempo en hacer comentarios negativos y buscar el sentido malo a sus palabras. Por ello, ella ha preferido ignorarlo y ha respondido con un look que tiene como protagonista un abrigo de borreguillo.

En concreto, Marta ha escogido uno de la firma Ragdoll. Un modelo en color rosa de piel sintética con solapas XXL y de corte hasta la cintura. Este abrigo, que tiene un precio poco asequible (cuesta 349 dólares), lo puedes encontrar en cualquier firma low cost. Mango, Zara y H&M son algunas de las marcas que ya han incluido esta tendencia en sus nuevas colecciones. Y nos extraña, porque es posible que sea el abrigo más calentito y gustoso de la temporada y con él conseguirás completar tu look y hacerlo muy sofisticado.