30 oct 2019 sara corral

La 'influencer' Marta Carriedo ha incendiado las redes con sus últimos videos, y es que hace tiempo que la joven no era tan criticada por sus comentarios en Instagram. Tras estos últimos videos suyos, la joven ha explotado contra todos sus 'haters'.

Tras haberse hecho dos pendientes en la oreja, la joven ha asesorado a sus seguidores algunas marcas de medicamentos conciertos comentarios que han sido tachados de desafortunados. Han sido mucho quienes se han quejado, entre ellos, un famoso farmacéutico que ha escrito: "Hola, sanidadgob. Si promover el consumo de medicamentos en un medio es ilegal, ¿por qué las influencer con centenares de miles de audiencia pueden hacer esto y encima chulearse?".

"Me da igual que esa crema necesite receta o no la necesite. Si tenéis que ir a un médico a que os la recete, como a mí me la recetó mi médico cuando vio la infección que tenía, pues vais", decía la propia Marta en su video de Instagram.

Ayer, la joven exploto a través de su cuenta personal de Instagram contra sus 'hater'. "Hay gente a la que le gusta sacar todo de contexto y desprestigiarse", decía la joven.

Parece que este embrollo en el que se ha metido va a dar mucho más de lo que hablar. ¿Está preparada Marta para lo que se le viene encima?.