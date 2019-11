22 nov 2019

Aitana no deja de sorprendernos. Su estilo ha ido evolucionando desde que saliera de la academia de 'Operación Triunfo' y poco queda de la niña de 18 años que no sabía cómo posar delante de un photocall. Ahora, la cantante se desenvuelve como pez en el agua y no suele defraudar en cada evento al que asiste. Si hace unos días nos dejaba con la boca abierta con el vestido de fiesta más sexy e impresionante, ahora lo ha vuelto a hacer con uno en color negro mucho más atrevido. Todo lo que lleva es todo un éxito, una prueba son sus look de Stradivarius que triunfan. Y sin duda, este vestido se cuela en la lista de sus mejores estilismos.





VER 10 FOTOS Los vestidos más sexys del otoño por menos de 30 euros

Aitana fue una de las invitadas a la entrega de los premios GQ. La cantante, dejó a un lado las lentejuelas que llevó en la alfombra roja de la gala People in Red y el vestido satinado que escogió para los Grammy Latinos, y apostó por el negro. La artista posó en el photocall con un vestido negro de corte sirena sin mangas y cuello redondo. Un diseño largo de Stella McCartney que tenía como detalle característico unas pronunciadas aberturas laterales que dejaban al descubierto sus caderas.

Aitana con un vestido negro con aberturas laterales. pinit gtres

Un look muy atrevido que combinó con unas sandalias de plataforma negras y pendientes de aro plateados. Además, añadió una coleta baja muy favorecedora. Aitana presumió de este estilismo en Instagram con una publicación que han causado el revuelo. Y es que, la artista se llevó de acompañante a su pareja Miguel Bernardeau y publicó en las redes unas imágenes de los momentos previos a la gala muy sensuales que no han dejado indiferente a nadie.

Aitana sacó su lado más sexy y romántico con estas fotografías que se complementaban con el look escogido. Un estilismo aplaudido y que dejaba ver la impresionante figura que tiene la cantante. Además hizo una apuesta segura con el negro dejando claro que es el color perfecto para un evento de noche. Aitana, tú sí que sabes.