26 sep 2019

Compartir en google plus

Aitana es siempre muy fiel a su estilo urbano. Muy pocas veces vemos a la cantante optar por looks de invitada con vestidos elegantes y taconazos, como hizo por ejemplo, en la alfombra roja de Los40 Music Awards. Prefiere outfits cómodos como el que llevó hace unos días con la minifalda más práctica de Stradivarius. Tras su nominación a los Grammy Latino, la ex triunfita acompañó a su pareja Miguel Bernadeau a los premios de la revista del grupo 'Código Único' celebrados en Madrid con look que, sin duda alguna, llevaba su esencia.

Aitana acompañó a los premiios Hombre Único a su pareja Miguel Bernardeu con un conjunto vaquero. pinit gtres





VER 16 FOTOS Es tiempo de cazadoras vaqueras y el "low cost" tiene las más bonitas

A pesar de que se trataba de un evento de cóctel y de noche, Aitana escogió para esta ocasión un conjunto denim formado por una chaqueta vaquera oversize y pantalones de tiro alto y corte ancho. La artista vistió ambas prendas con las mangas y el bajo de los pantalones doblados. Combinó este conjunto con un top de tirantes de glitter y unas sandalias de tacón y plataforma negras. Un estilismo ideal que mantenía el característico estilo de Aitana, pero que era algo casual para el evento del que se trataba.

Aitana completó el estilismo que llevó a los premios Hombre Único con un bolso negro de Bimba y Lola. pinit gtres

Además, añadió un bolso estilo shopper negro de Bimba y Lola que daba al look un toque aún más urbano. Podría haber optado por un clutch metalizado y unas sandalias a juego y habría hecho de su outfit uno perfecto para una fiesta de noche, pero siendo fiel a su esencia. En cuanto al look beauty, Aitana potenció su mirada con un eyeliner marcado y labial rosado. Por último acompañó con unas ondas despeinadas a su característico flequillo. Y tú, ¿estás a favor o en contra de este look de Aitana?