25 oct 2019

A pesar de que, como ella misma ha reconocido, todavía no se siente en su salsa posando en los photocall y recibiendo premios, Aitana sí sabe cómo deslumbrar y colocarse entre las mejor vestidas de cualquier evento al que asiste. Y lo consigue gracias a looks arriesgados como este conjunto vaquero que llevó en los premios de 'Código Único'. Y esque, la cantante no solo es un fenómeno de masas en cuanto a lo musical se refiere, si no que también lo es como referente de estilo. Sus looks más bonitos y low cost para el invierno lo confirman y los estilismos que lleva en los conciertos también. Para el último evento al que ha asistido, Aitana ha sorprendido al escoger el vestido más sexy e impresionante que ha llevado hasta la fecha. ¡Toma nota de los detalles!

Un vestido de May Mashiah hizo que Aitana consiguiera su look de fiesta más sexy y se conviertiera en la mejor vestida del evento. pinit gtres

Aitana se convirtió en la absoluta protagonista de una gala de premios celebrada en Madrid. Desde que saliera de 'Operación Triunfo', su presencia en los eventos se ha convertido en una de las más esperadas y la artista no defraudó con su look. Para esta fiesta, Aitana escogió un vestido semitransparente en color plateado que firma May Mashiah. Un diseño sin mangas y bajo asimétrico que dejaba entrever la fantástica silueta de la cantante y que dejaba al descubierto una de sus piernas y su espalda. El tejido estaba repleto de apliques brillantes que consiguieron que brillara y fuera una de las mejor vestidas del evento.





Aitana presumió de espalda sexy durante el evento. pinit @aitanax

Aitana combinó a la perfección este diseño. A pesar de que el vestido hablaba por sí solo y era lo suficiente llamativo, escogió un brazalete y anillos plateados que combinó con unos pendientes geométricos de Messika Paris. Por último, añadió unas sandalias de tacón metalizadas de Úrsula Mascaró. En cuanto al look beauty, Aitana peinó su melena con unas ondas Hollywood y un maquillaje glow con tonos naturales. Sin duda, este es uno de los mejores estilismos de Aitana y uno de los más sexys y atrevidos. ¡Nos encanta!