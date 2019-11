26 nov 2019

Tras sorprender en Instagram con la creación de su nueva marca [Name the brand] en la que entra de lleno en el mercado de las firmas de influencers con una colección para estrenar estas fiestas, María Pombo se ha quitado las lentejuelas para lucir un look de invierno más casual y calentito pero igual de favorecedor.

La instagramer se ha hecho con la prenda estrella para soportar el frío con estilazo: el clásico plumas que se ha convertido de nuevo en una de las tendencias favoritas de la temporada y un imprescindible en cualquier armario.

Pero a diferencia de lo que dicta el street style sobre cómo llevar este abrigo, María Pombo ha elegido uno ligero, corto, sutilmente ajustado y sin capucha. Un plumífero que se podría convertir en tu mejor compra este Black Friday.

Se trata de un abrigo noventero de inspiración Aprés Ski Vika de Pepe Jeans que está a punto de agotarse. De color blanco y con franjas multicolor en la parte superior, es la perfecta prenda práctica y versátil que podrás meter en la maleta si tu destino es la nieve, pero que también podrás lucir en el día a día con unos jeans, tal y como la ha combinado María en su outfit.

Fíchala en la página web de la firma por 150 euros o hazte con ella este viernes, 29 de novimebre, con un descuento irresistible.