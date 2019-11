16 nov 2019

Si hay una influncer que sabe de botas cowboy esa es María Pombo. Las ha llevado de todas las maneras y todos los diseños y precios. Y ya lo hacía el invierno pasado, cuando aún no estaban tan presentes en absolutamente todas las colecciones de calzado de las firmas más populares. Pero tenemos que reconocer que nunca le habíamos visto a la influencer un look en el que las botas fueran tan protagonistas. Además es cómodo, está cargado de básicos y resulta facilísimo de copiar. ¿Necesitas inspiración para el fin de semana? No busques más.





María ha aterrizado en París para pasar unos días y es allí donde ha lucido este look en el que nos vamos a inspirar para llevar las botas cowboy como se merecen. No tiene mucho misterio: un jersey de un color favorecedor, una americana abrigadita, unos leggings de efecto piel y, cómo no, las botas, que se llevan todo el protagonismo, En este caso son un diseño de la firma Ganni - muy famosa entre las infleuncers, Laura Escanes llevaba unas hace poco- que cuestan 519 euros y que puedes comprar en su web.

Las botas que lleva María Pombo son el modelo High Texas de la firma Ganni. Cuestan 519 euros. pinit ganni

Como son las botas la pieza estrella del look, el resto de prendas ya son low cost. Lo primero que nos llama la atención es el jersey, de & Other Stories, en un tono coral ideal. Si no te atreves con este tono tan cercano al flúor, te proponemos una ocpión muy parecida pero más clásica, en rojo. Es de H&M y es esta.

Te proponemos este jersey de H&M en un tono rojo de toda la vida que cuesta menos de 20 euros (19,99). pinit H&M

Seguro que tienes unos leggings de efecto piel en el armario así que céntrate en la americana, de corte recto y a la altura del muslo. La que lleva María es de Zara. Un modelo que se fabrica desde la talla XS hasta la XL y que puedes encontrar en su web por 39,95 euros.

La americana que ha llevado en París María Pombo es este modelo de Zara que cuesta 39,95 euros. pinit zara

En resumen, que la influencer ha dado con el perfecto look de fin de semana que combina lujo con low cost y en el que las botas cowboy son las protagonistas.