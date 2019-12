1 dic 2019

Vicky Martín Berrocal siempre nos sorprende con los mejores looks. Debemos confesar que somos sus fans incondicionales, sobre todo cuando vemos de primera mano en las redes sociales su relación tan especial con Alba Díaz. Comparten ropa, confidencias y hasta looks. Algo así como lo que nos pasa con nuestras madres, que más que madres, son casi amigas. Por eso, hemos caído rendidas al último look de la diseñadora, que ha lucido un vestido de su firma combinado con una blazer de Zara.





¿Lo mejor de todo? Que el diseño en rojo de Victoria, ya se lo habíamos visto antes a Alba Díaz.

No formularemos la pregunta de "¿Quién lo luce mejor?" porque creemos que ambas lo defienden a las mil maravillas. Sin embargo, la americana que ha añadido Vicky le da un toque desenfadado que nos encanta.

Con el pelo recogido, al igual que Alba y con un maquillaje muy marcado, la diseñadora brilla con su elección estilística en una noche de 10 en Lisboa, donde se encuentra ahora Vicky. La blazer, que está disponible desde la talla XS hasta la XXL (¡chicas curvy al poder!) es un auténtico fondo de armario imprescindible en esta época.

El modelo cuesta 79,95 euros y creemos que será una de las prendas estrella en nuestra 'wish list' de las rebajas de enero. Seguiremos informando, pero nunca se tienen suficientes americanas...

