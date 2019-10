12 oct 2019

Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz, además de madre e hija, también son dos de las famosas españolas que más nos inspiran con sus looks a través de sus cuentas oficiales de Instagram. La diseñadora y la joven son inseparables, y no es la primera vez que comparten armario y lo adaptan al estilo de cada una como dos #BFF. Además, Alba es la mejor modelo de Victoria, la firma de su progenitora. Esta vez, sin embargo, no han podido llevar dos looks más contrapuestos... pero con un denominador común: Zara.





Alba Díaz lleva desde final de verano en París, ciudad a la que se ha trasladado para continuar sus estudios y, de paso, internacionalizar su perfil de influencer entre desfiles y exclusivas fiestas. Este fin de semana, Vicky Martín Berrocal se ha escapado a la capital francesa para disfrutar de unos días con su hija, y sus looks ya están siendo los más comentados de Instagram, con permiso del de la Reina en el desfile de la Fiesta Nacional.

Y es que mientras Alba Díaz se decantaba por un sensual look 'total black' con mini shorts de cuero y botas 'over the knee', Vicky Martín Berrocal apostaba todas sus fichas de estilo al blanco con un conjunto de punto de jersey y pantalón, combinados con uno de los abrigos más bonitos de la temporada, un diseño oversize con estampado pata de gallo. ¿Lo más curioso? Que estos dos looks tan opuestos de madre e hija sí que tienen algo en común, y es que los dos son 'low cost' y llevan la firma de Zara.

De negro y súper sexy, como Alba Díaz; o en modo comfy en blanco, como Vicky Martín Berrocal. ¿Con cuál te quedas?