5 dic 2019

Si su propuesta de look de Nochevieja con un vestido con lazo te pareció perfecta, espera a ver la que ha hecho para el día a día Mery Turiel. Los total look blanco y en tonos claros son tendencia. Esta temporada las tonalidades negras se han quedado a un lado para dar paso a las claritas y la influencer lo sabe. Mery ha compartido con sus seguidores un outfit formado por prendas de Pull&Bear que tienen como protagonistas a un abrigo de cuadros y unas botas cowboy que va directo a nuestra lista de mejores looks de la semana.

Ya sabemos que todo que aquello que Mery Turiel comparte es un éxito y se agota en pocos minutos. Pues eso ha ocurrido con una de las prendas del último look que ha compartido. La valenciana publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece con un abrigo de cuadros de Pull&Bear. Un modelo oversize en tonos marrones que cuesta 39,99 euros, que también hay disponible en crudo y negro y que ya está agotado. De la XS a la XL, el abrigo ha desaparecido en la web de Pull&Bear, aunque es probable que lo puedas encontrar en tienda.

Abrigo de cuadros de Pull&Bear. pinit PULL&BEAR

Mery lo combinó con unos pitillos en color beige, un jersey crudo de ochos que cuesta 19,99 euros. Por último añadió unas botas cowboy nuevas y muy originales. La instagramer se ha hecho con uno de los últimos modelos que ha llegado a tienda y son ideales. Son en color arena, caña alta y con tacón bajo. Cuestan 69,99 euros y nos encantan porque se diferencian del botín cowboy negro que ya hemos visto a hasta la saciedad. ¿Las agotará también Mery Turiel?