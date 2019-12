4 dic 2019

Cuando llega diciembre, miramos con más interés si cabe el perfil de Instagram de Mery Turiel, una de nuestras principales inspiraciones en looks de fiesta. La influencer y poeta tiene un sexto sentido para detectar las siluetas, tejidos y detalles que van a conectar con los deseos de las fashionistas y, de hecho, ya ha mostrado varios looks impresionantes de cara a Nochevieja. Este año llevaremos las lentejuelas de rigor, híper sofisticadas plumas y, sobre todo, grandes lazos. Cualquier prenda es susceptible de ser intervenida con una lazada negra o de cualquier otro color, de forma que podrás actualizar cualquier look de años pasados fácilmente.

Mery Turiel ha elegido uno de los vestidos de fiesta más populares de Zara. pinit INSTAGRAM

En la búsqueda de un look con el deseado lazo XXL, Mery Turiel no se ha complicado demasiado: ha recurrido a la nueva colección de fiesta de Zara, donde varias prendas han llamado muchísimo la atención por incluir este llamativo adorno. El vestido que ha elegido finalmente es extremadamente sencillo: lleva escote en pico, tirantes anchos y el lazo maxi en la parte baja de la espalda. Lo tienes aún en todas las tallas y por 39,95 euros.

El vestido con gran lazo a la espalda que ha elegido Mery Turiel. pinit ZARA

Tienes, sin embargo, una segunda opción con un toque mayor de sofisticación. De hecho, se trata de uno de los más deseados de la coleción de Zara y está casi agotado: si te das prisa y tienes la talla L, aún puedes llegar a hacerte con alguno. El precio es un poco más elevado, eso sí: 59,95 euros.





Zara propone el vestido que lleva Mery Turiel con una lazada lateral. pinit zara

Se trata de un precioso diseño con escote asimétrico y un solo tirante, que va adornado con unos frunces laterales y el deseado lazo a la espalda. A diferencia del anterior vestido que lo anudaba en la zona baja de la espada, este vestido lo lleva en un lateral. Los dos son fantásticos, aunque quizá este segundo nos parece más especial. ¿Qué opinas?