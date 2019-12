2 dic 2019

En el territorio de la moda, las fechas navideñas no tienen pérdida: vienen cargadas de un espíritu entrañable y familiar que solo se pone seductor al filo de la Nochevieja. De hecho, el hit de esta temporada es el clásico jersey feo de Navidad, diseños de punto adornados con renos, gorros de Papá Noel, cuernos de reno, grecas y hasta regalos. Por eso nos ha gustado tanto este giro que Mery Turiel le da a la tónica de este mes. La influencer propone para estar en casa una divertida combinación de calcetines de elfo y chaqueta de punto larga y estampada en verde, rojo y blanco que resulta sorprendentemente sexy, siempre que no lleves nada más. Recuerda: olvídate de los pantalones del pijama.

Chaqueta de punto con motivos navideños y de silueta envolvente, perfecta para llevar en casa como hace Mery Turiel. pinit ZAFUL

Mery Turiel ha avisado en su perfil de Instagram que el look está disponible en Asos, pero la verdad es que no hemos encontrado la fantástica chaqueta por ninguna parte. ¿Estará al llegar a tienda? Habrá que estar pendientes. Pero si no puedes esperar, hemos encontrado un cárdigan similar, también de silueta envolvente pero sin cuello redondo, en Zaful. Tiene los mismos colores y el estampado con renos, abetos, copos de nieve y grecas que vamos buscando. Costaba 49 euros, pero ahora mismo lo tienes a 16,66 euros.

Los calcetines de elfo que lleva en casa Mery Turiel. pinit ASOS

Sí tenemos ya en la tienda multimarca Asos, aunque arrasando en ventas desde que Mery Turiel los lució en su perfil de Instagram, los calcetines navideños. Llevan un diseño de elfo navideño súper gracioso y son perfectos para estar por casa. Son de Asos Design y cuestan 4,49 euros. Eso sí: date prisa porque se agotan.