10 dic 2019

No es la primera vez que hablamos de las sobrecamisas de cuadros. Hemos dejado claro, por activa y por pasiva, que es una de las prendas que más se llevan este otoño. Fue el modelo de Zara en tonos verdes que han llevado todas las influencers el que hizo viral esta tendencia. A pesar de que descubrimos en Bershka y Primark una mucho más barata y bonita, las instagramers no han parado de compartir en sus cuentas otras ideales que confirman que es el must have de la temporada. La última ha sido María Pombo, con una de las más originales que hemos visto hasta ahora.





María Pombo ha viajado a Londres junto a María García de Jaime para probar las nuevas zapatillas que ha lanzado Nike. Para ese viaje, la madrileña optó por un look comfy y casual que tenía como protagonista una sobrecamisa de cuadros. En concreto, un modelo en tonos rojos y negros de The Kooples en tweed, tejido que la hace más original y diferente a las que el resto de influencers habían compartido. María la combinó con un jersey de cuello alto gris de Sandro Paris y unos pantalones efecto piel de su marca Name the brand.

Sobrecamisa de cuadros roja de tweed. pinit the kooples

La sobrecamisa de María Pombo cuesta 268 euros y al parecer The Kooples es una de las firmas favoritas de la influencer para las chaquetas. Hace unos días compartía otra de la marca en color blanco de pelo sintético con detalles de correas de piel en el cuello y en los puños. Un modelo que cuesta 448 euros y que parece de lo más calentito y que María debería haber llevado a Londres ya que como ella misma ha reconocido la ropa que ha llevado era poco abrigada y ha pasado frío.