14 nov 2019

María Pombo ha pasado del bikini al abrigo de pelito, del calor y las playas de México al frío y la Torre Eiffel de París. Y es que, entre los rumores de embarazo, la influencer no para y ahora ha aterrizado en la capital francesa donde ha vuelto a servirnos de inspiración con su look invernal. María ya nos sorprendió hace unos días con un outfit de Mango que llevaba dos de las tendencias más buscadas: efecto piel y denim. Ahora ha vuelto a unirse a una de ellas combinándola con el abrigo de pelo con un total look negro que ya estamos pensando en copiar.





Junto a su amiga María Fernández-Rubíes, la influencer posó ante la Torre Eiffel con el que podríamos decir que es uno de los looks más favorecedores para todo tipo de siluetas que ella ha compartido. Un estilismo protagonizado por un abrigo de pelo sintético, algo que ella misma ha aclarado a los seguidores que le han preguntado por él. El llamado 'teddy coat', el abrigo de borreguillo, de pelo o de peluche es la prenda de invierno que más hemos visto a las influencers y Pombo no podía ser menos. El protagonismo del look también se lo llevaba un pantalón pitillo y de tiro alto de efecto piel, la tendencia de la temporada junto a la organza y las mangas abullonadas.

María Pombo añadió al look un jersey de punto también negro con hilo metalizado y bordado geométrico. Para romper con la gama cromática oscura, la instagramer añadió un bolso de mano blanco de Karl Lagerfeld. Las imágenes publicadas por María no permiten ver que calzado llevaba, pero unos botines de tacón o unas botas de estilo motero y conseguirás un look todoterreno apto para todo tipo de siluetas y situaciones.