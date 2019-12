10 dic 2019

Era un paso natural y Paula Echevarría por fin lo ha dado. Después de años siendo imagen de diferentes marcas de moda y belleza y referente de estilo en nuestro país, la actriz (y, reconozcámoslo, influencer) lanza su propia firma: Space Flamingo.

Una cuenta atrás los últimos días nos tenían en preaviso: algo iba a pasar después del puente de diciembre, y tenía nombre. No teníamos confirmado que fuera una marca propia de moda, pero lo cierto es que ya llevábamos semanas sospechándolo porque Paula Echevarría había compartido en su perfil de Instagram varias fotos con prendas de una firma desconocida.

Space Flamingo es un proyecto personal de Paula Echevarría, que se convierte en responsable y directora creativa de esta marca que busca reflejar su propio universo y su manera de vivir la moda y las tendencias. "Siempre me ha encantado la moda y he estado involucrada en colaboraciones de varias marcas en el diseño de pequeñas colecciones. Decidí que era el momento de crear mi propio proyecto para reflejar mi personalidad, mi estilo, mi manera de vivir el mundo de la moda y es así como surge Space Flamingo", asegura la actriz. ¿Y ese nombre, y ese logo tan curiosos? "El nombre y el concepto es una mezcla de dos de mis pasiones: desde niña siempre soñé con viajar al espacio y mi animal preferido, que es el flamenco", confiesa.

Camisetas, sudaderas, perfectos de piel, sneakers y pañuelos forman la primera selección de prendas que lanza a la venta Paula Echevarría, una colección que se irá ampliando poco a poco con total looks, vestidos, blusas, abrigos, pantalones, complementos o zapatos. Los precios, eso sí, no son precisamente 'low cost' (aunque no prohibitivos si esta Navidad o Reyes quieres darte un capricho): las sudaderas cuestan entre 89 y 99 euros, las camisetas 67 euros, y la biker, 462 euros.