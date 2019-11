25 nov 2019

Paula Echevarría ha demostrado por activa y por pasiva que es una gran seguidora de las tendencias actuales. La actriz no duda en apuntarse a las últimas modas y los looks que publica en Instagram demuestran que esta muy pendiente de qué es lo último que se lleva. Hace unos días lo hacía con los pantalones de punto que más estilizan y con un estilismo que reunía las tres tendencias del invierno. Ahora, lo ha vuelto a hacer demostrando que las botas tipo calcetín son lo último en calzado y lo ha hecho con un outfit perfecto para la temporada.





VER 9 FOTOS Estas botas y botines de suela track son perfectos para ganar altura y crear looks rompedores

Paula ya ha comenzado con sus propuestas para el invierno. El frío ha llegado a Madrid y la actriz es experta en demostrar cómo sobrevivir a las bajas temperaturas con mucho estilo. La prueba está en el último estilismo que ha compartido. Un look que tiene como protagonista unas botas de caña XL tipo calcetín. Un modelo de Zara en color negro de suela gruesa que cuesta 39,95 euros. Estas botas son ese tipo de calzado que amas o odias y genera tantos likes como opiniones negativas. Pero lo cierto es que la actriz ha demostrado que sabe cómo combinarlas a la perfección.

Las botas de Zara que ha llevado Paula Echevarría pinit zara

Añadió una mini falda con volante en el bajo negra con estrellas rojas de Dolores Promesas (109,90 euros) y un jersey de punto negro con cuello perkins de Brownie. Por último y para protegerse del frío completó el look con una chaqueta efecto piel con pelito por dentro de Alejandra Montaner. Paula Echevarría demostró que estas botas no son solo para combinar con minivestidos si no que quedan ideales con minifaldas y prendas anchas. Un estilismo que ya estamos pensando en copiarle por lo cómodo, calentito e ideal que parece.