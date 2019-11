18 nov 2019

Si hay una ley no escrita que siempre funciona en moda, esa es el dogma del 'menos es más'. Por eso, cuando nos arriesgamos a llevar varias tendencias juntas en un único look, corremos el riesgo de caer en el exceso y fallar estrepitosamente con nuestro estilismo. Las influencers son, sin duda, las que más caen en este 'pecado sartorial', movidas casi siempre por la dictadura del patrocinio, sin embargo, hay extraordinarias excepciones, como el último look que ha compartido Paula Echevarría en Instagram.

En esta ocasión, Paula Echevarría ha combinado el jersey más deseado de Mango (un diseño cámel de punto trenzado inspirado que cuesta 39.99 euros y que está inspirado en una prenda de la nueva colección de Isabel Marant) con los 'slouchy jeans' más favorecedores de Zara y, por si fuera poco, los ha lucido como marca la tendencia del invierno, a modo de pantalón bombacho por dentro de las botas.





Parece que la reina de las celebrities patrias ha tomado buena nota de las tendencias de la temporada, y en una combinación digna de las mejores estilistas e influencers internacionales, ha creado un look de día perfecto que aúna tres de las tendencias más candentes del invierno sin caer en el exceso y, además, en versión 'low cost'. ¿Alguien da más?